" الصرامي " يهاجم مدرب النصر بعد الهزيمة المؤلمة أمام الأهلي

نواف السالم (صدى):
هاجم المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا بعد الهزيمة المذلة أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الصرامي ":" بقاء هذا البرتغالي يوم واحد إضافي في النصر قرار إداري غير مسؤول "، كما دشن فيتوريا هاشتاقا تحت عنوان " إبعاد فيتوريا مطلب ".
وكان فريق الأهلي فاز على نظيره النصر بنتيجة "٢_١"، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب إدريس فتوحي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ36 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد، كما أحرز نفس اللاعب هدف آخر في الدقيقة 89 بينما أحرز هدف النصر أيمن يحيى بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة بينية متقنة من النجم حمدالله.
وبهذه النتيجة يتوقف النصر عند 4 نقاط، ويلعب أمام الباطن الإثنين 21 ديسمبر، ويصل الأهلي إلى 16 نقطة، ويلاقي الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر.