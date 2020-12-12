الأعداد السابقة للصحيفة

آل الشيخ يطلب أفكارًا ترفيهية من متابعيه:" شدوا حيلكم "

Time منذ 11 دقيقة
Views 1294
آل الشيخ يطلب أفكارًا ترفيهية من متابعيه:" شدوا حيلكم "

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن كواليس الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه.

 

وقال " آل الشيخ ":" أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على ١١ فكرة ومتبقي ٩ أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن "، مضيفا:" شدوا حيلكم ".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق مبادرة أفكار الترفيه، لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية، قائلا:" نتيح الفرصة لكل سعودي وسعودية والمقيمين أيضًا؛ حيث سيرسل المتقدمين مقطع مدته 3 دقائق يشرح فيهم فكرة ترفيهية قادر على تنفيذها وتفيد الهيئة في نفس الوقت»، مطالبًا بعدم إرسال مقاطع فيديو غير مفهومة تهدر وقت الموظفين بالهيئة ".

وأضاف:" سنفرز جميع مقاطع الفيديو، وأهم 20 مبادرة ستتبناها الهيئة في جميع مناطق المملكة، لكن لا بد أن تكون الفكرة جديدة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظ الله الملك سلمان ، وادامه ذخراً للإسلام والمسلمين .. آمين ..
عدو الخونة
تركيا لها ارث تقيل بسيكوجية مؤخرتك... وكونك مبسبس يجعلك بالطبع ان تسود التحلل التركي الذي فتح لك المواخير لتشبع رغبتك بالتصرف كانثى مع مختلف فحول العالم تحت حماية سلطانك اللوطي... وبكل تاكيد ستكره السعوديو ونطامها الاسلامي الذي يعاقب اللوطين بالقتل
ا
عرفتو هلحين ليه ابو جهل كان يدفنهم
ابو محمد 😎 ✍️
عندها معلومات طيبه ..

أخر الأخبار

" الصرامي " يهاجم مدرب النصر بعد الهزيمة المؤلمة أمام الأهلي:" بقاء فيتوريا قرار غير مسؤول " 
" الصرامي " يهاجم مدرب النصر بعد الهزيمة المؤلمة أمام الأهلي:" بقاء فيتوريا قرار غير مسؤول " 
Time منذ دقيقة Views 1053
بالفيديو.. ثنائية الأهلي تعمق جراح النصر
بالفيديو.. ثنائية الأهلي تعمق جراح النصر
Time منذ 9 دقائق Views 1213
آل الشيخ يطلب أفكارًا ترفيهية من متابعيه:" شدوا حيلكم "
آل الشيخ يطلب أفكارًا ترفيهية من متابعيه:" شدوا حيلكم "
Time منذ 11 دقيقة Views 1294
الممثل علي السبع وابيات شعرية مع شمس الكويتية
الممثل علي السبع وابيات شعرية مع شمس الكويتية
Time منذ 12 دقيقة Views 222
من احتفال الاهلي ببطولة الخليج لكرة اليد عام 1405 هـ
من احتفال الاهلي ببطولة الخليج لكرة اليد عام 1405 هـ
Time منذ 12 دقيقة Views 198
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 13 دقيقة Views 219
أخصائي علاج طبيعي: طق الرقبة ليس خطيرًا ولا يوجد دليل على علاقة الجوال بآلام الرقبة " فيديو " 
أخصائي علاج طبيعي: طق الرقبة ليس خطيرًا ولا يوجد دليل على علاقة الجوال بآلام الرقبة " فيديو " 
Time منذ ساعة Views 1292
اكرام الضيف واجب
اكرام الضيف واجب
Time منذ ساعة Views 501
تورط مع شريطي السيارات
تورط مع شريطي السيارات
Time منذ ساعة Views 522
برحلة صيد وتفاجئ بدب قدامه
برحلة صيد وتفاجئ بدب قدامه
Time منذ ساعة Views 256