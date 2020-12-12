بالفيديو.. مشادات قوية للاعبي الفتح بعد نهاية المباراة أمام الباطن

طلال الغامدي (صدى):
شهدت المباراة التي جمعت الباطن والفتح أحداث ومشادات بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الأخير بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظهرت لقطات من المباراة حالة من الغضب للاعب الفتح توفيق بوحيمد، ويحاول سفيان بن دبكة تهدئته، بسبب التحكيم .
كما أخرج حكم المباراة الكارت الأصفر للاعب يوسف الجبلي واللاعب ماكسيم كوفال ، وذلك بعد صافرة انتهاء المباراة.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قد تغلب على نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.