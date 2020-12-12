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بالفيديو.. مشادات قوية للاعبي الفتح بعد نهاية المباراة أمام الباطن

Time منذ ساعة
Views 2384
بالفيديو.. مشادات قوية للاعبي الفتح بعد نهاية المباراة أمام الباطن

طلال الغامدي (صدى):
شهدت المباراة التي جمعت الباطن والفتح أحداث ومشادات بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الأخير بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت لقطات من المباراة حالة من الغضب للاعب الفتح توفيق بوحيمد، ويحاول سفيان بن دبكة تهدئته، بسبب التحكيم .

كما أخرج حكم المباراة الكارت الأصفر للاعب يوسف الجبلي واللاعب ماكسيم كوفال ، وذلك بعد صافرة انتهاء المباراة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قد تغلب على نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظ الله الملك سلمان ، وادامه ذخراً للإسلام والمسلمين .. آمين ..
عدو الخونة
تركيا لها ارث تقيل بسيكوجية مؤخرتك... وكونك مبسبس يجعلك بالطبع ان تسود التحلل التركي الذي فتح لك المواخير لتشبع رغبتك بالتصرف كانثى مع مختلف فحول العالم تحت حماية سلطانك اللوطي... وبكل تاكيد ستكره السعوديو ونطامها الاسلامي الذي يعاقب اللوطين بالقتل
ا
عرفتو هلحين ليه ابو جهل كان يدفنهم
ابو محمد 😎 ✍️
عندها معلومات طيبه ..

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