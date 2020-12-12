مدرب ضمك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الاتفاق: من فترة ونحن نستقبل أهداف ساذجة " فيديو " 

نواف السالم (صدى):
علق مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، على الهزيمة الثقيلة لفريقه أمام الاتفاق، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " بن زكري " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" من فترة ونحن نستقبل أهداف ساذجة "، مضيفا:" الاتفاق من 4 فرص سجّل 4 أهداف ".
وأضاف مدرب ضمك:" أتيح لنا فرص كثيرة ولم نسجلها "، لافتا:" نحتاج نصحح أخطاءنا ونحتاج لمراجعة حساباتنا ".
وكان الاتفاق قهر ضيفه ضمك بنتيجة 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما نجح الاتفاق بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 37 و39 عن طريق لاعبه التونسي نعيم السليتي، ونجح الارجنتيني زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 45+1 عن طريق ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة ليبقى في المركز العاشر، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.