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الاتفاق يتخطى ضمك برباعية .. والباطن يحصد نقاط الفتح

Time منذ 37 دقيقة
Views 1332
الاتفاق يتخطى ضمك برباعية .. والباطن يحصد نقاط الفتح

ماجد محمد (صدى):
اكتسح الاتفاق ضيفه ضمك بنتيجة 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ونجح الاتفاق بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 37 و39 عن طريق لاعبه التونسي نعيم السليتي، ونجح الارجنتيني زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 45+1 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح الاتفاق بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 79 و85 عن طريق محمد الكويكبي وحامد الغامدي على التوالي، وفي الوقت بدل الضائع سجّل زيلايا الهدف الثاني لضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة ليبقى في المركز العاشر، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

كما تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، على نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل راكان العنزي أول أهداف اللقاء لصالح الباطن، عند الدقيقة الرابعة، وأضاف محمد رايحي الهدف الثاني عند الدقيقة 45 +6، كما تمكن لاعب الفتح ساشا يوفانوفيتش من تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الباطن إلى 11 نقطة في المركز السابع، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

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أحدث التعليقات

ماشاء الله الله يبارك له
أهلاوي ملكي
بنو زعيق النيفييا الكواقي والخدم من بعدهم عايشين أحلام الضعوف ولولا فزعة التحكيم كان نلقاهم بأسفل السافلين
حميّد
الفضل لله ثم للمواطن هو من تحمل تكاليف كورونا كلمة حق يجب ان تقال في حق المواطن
ابوعبدالله
الله يرحمه رحمة واسعة. آمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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