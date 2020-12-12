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آل جابر ينشر مقطعًا لعناق بين قائدين في أبين ويُعلق: يوم جديد من العمل المشترك 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1555
آل جابر ينشر مقطعًا لعناق بين قائدين في أبين ويُعلق: يوم جديد من العمل المشترك 

فهمي محمد (صدى):
نشر سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، مقطع فيديو لعناق بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف.

وعلق " آل جابر " على الفيديو، قائلا:" عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها ".

وكان التحالف العربي أكد على التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري، لافتا إلى أن عملية فصل القوات وخروجها من ‎أبين و ‎عدن تسير بانضباطية والتزام.

 

‏وأشار التحالف إلى خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و ‎عدن يسير حسب المخطط له.

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أحدث التعليقات

ماشاء الله الله يبارك له
أهلاوي ملكي
بنو زعيق النيفييا الكواقي والخدم من بعدهم عايشين أحلام الضعوف ولولا فزعة التحكيم كان نلقاهم بأسفل السافلين
حميّد
الفضل لله ثم للمواطن هو من تحمل تكاليف كورونا كلمة حق يجب ان تقال في حق المواطن
ابوعبدالله
الله يرحمه رحمة واسعة. آمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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