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شروط وطرق الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1493
شروط وطرق الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.

وتضمنت الشروط: أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين، أن يكون نطاق المنشأة أخضر فاعلي، أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر، ألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

 

وأشارت الوزارة إلى طرق الاستفادة من الخدمة وتشمل أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، يقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية- خدمات المنشأة، يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث.

وتشمل الشروط: يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة، يقوم صاحب العمل بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به " عقد العمل، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين "، يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل، حيث أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 مواطن.

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أحدث التعليقات

ماشاء الله الله يبارك له
أهلاوي ملكي
بنو زعيق النيفييا الكواقي والخدم من بعدهم عايشين أحلام الضعوف ولولا فزعة التحكيم كان نلقاهم بأسفل السافلين
حميّد
الفضل لله ثم للمواطن هو من تحمل تكاليف كورونا كلمة حق يجب ان تقال في حق المواطن
ابوعبدالله
الله يرحمه رحمة واسعة. آمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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