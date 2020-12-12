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" الصحة " توضح سبب سماح المملكة باستيراد لقاح كورونا 

Time منذ 48 دقيقة
Views 1619
" الصحة " توضح سبب سماح المملكة باستيراد لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أوضح وزارة الصحة، أن لقاح كورونا المستجد آمن، مشيرة إلى أنه وسيلة فعالة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وكشفت وزارة الصحة عن سبب أخذ اللقاحات، مضيفة:" للحماية من الفيروسات، وذلك بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، لتوفر للجسم الحماية من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها ".

وحول لقاح كورونا المستجد، أشارت الوزارة إلى أنه وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وقد تم خضوعه لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليه، مؤكدة أنه تتم مراقبة نتائجه باستمرار.

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أحدث التعليقات

ماشاء الله الله يبارك له
أهلاوي ملكي
بنو زعيق النيفييا الكواقي والخدم من بعدهم عايشين أحلام الضعوف ولولا فزعة التحكيم كان نلقاهم بأسفل السافلين
حميّد
الفضل لله ثم للمواطن هو من تحمل تكاليف كورونا كلمة حق يجب ان تقال في حق المواطن
ابوعبدالله
الله يرحمه رحمة واسعة. آمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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