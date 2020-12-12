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المملكة تبهر العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا

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المملكة تبهر العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا

الرياض (صدى):
استطاعت المملكة أن تبهر العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا، مستندة إلى خبرة طويلة يتمتع بها علماؤها.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات في الوقت الفعلي من اختبارات كوفيد-19، إلى أسرّة المستشفيات والأدوية إلى معدات الوقاية الشخصية إلى الأفراد، مبينة أن التكلفة كانت باهظة بالنسبة للمملكة، رغم أن عدد الوفيات على أساس عدد السكان يعتبر أقل من المتوسط العالمي، إلا أن البلاد أغلقت حدودها مؤقتاً.

وأضافت أن المملكة شهدت انخفاض كبير في أعداد حالات كورونا خلال الصيف عندما ارتفعت درجات الحرارة بشدة، ومنذ ذلك الحين، ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، انخفضت العدوى بشكل ملحوظ، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وفيما يتعلق بسرعة حصول المملكة على اللقاح، فقد تحدد جزئياً في مختبر أبحاث كوفيد-19 الجديد عالي التقنية التابع للحكومة، حيث يتمتع العلماء بالفعل بسنوات عديدة من الخبرة في دراسة سلالات أخرى من فيروس كورونا، بالشراكة مع جامعة أكسفورد في بريطانيا وهم مسؤولون عن اختبار اللقاحات المتاحة عالمياً والتي سيحصل عليها المواطنين.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على لقاح فايزر، حيث قال وزير الصحة إنه سيطرح وسيكون مجانياً وسريعاً.

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