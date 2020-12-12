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ترامب: للتو بدأت المعركة القضائية بشأن الانتخابات الأمريكية

Time منذ ساعة
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ترامب: للتو بدأت المعركة القضائية بشأن الانتخابات الأمريكية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب:" للتو بدأت المعركة القضائية بشأن الانتخابات الأمريكية ".

وكان ترامب هاجم حاكمى ولاية جورجيا وأريزونا، وقال إنهما جهوريان بالاسم فقط. وأضاف فى تغريدة على تويتر حول الانتخابات، دحضها تويتر بتصنيفها تغريدة تحتوى على معلومات مغلوطة، من هو الحاكم الأسوأ حاكم جورجيا أم أريزونا؟ هذان جمهوريات قاتلا ضدى وضد الحزب الجمهوري أكثر من أي ديمقراطي. لقد سمحوا للولايات التي فزت بها بسهولة أن تتم سرقتها. لا تنسوا ابدا أن تصوتوا ضدهم لتخرجوهم من مكاتبهم".

يذكر أن ترامب فاز في الانتخابات بشكل ساحق، وأضاف أنه يشير إلى  الأصوات القانونية ، وليس " كل الناخبين المزيفين والتزوير الذي حدث بأعجوبة من كل مكان ".

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