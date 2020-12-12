«الاتحاد الآسيوي» يكشف عن مواعيد المنتخب في تصفيات المونديال

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
ويأتي الأخضر في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023، إلى جانب أوزيكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين، فيما ستكون الجولات الأربع المتبقية للمنتخب في التصفيات المونديالة؛ ستكون في أيام 25 و30 مارس، و7 و15 يونيو.
وتقام مباراة الأخضر أمام اليمن: 25 مارس، وسنغافورة 30 مارس، وفلسطين 7 يونيو، وأوزبكستان 15 يونيو، بينما يحتل الأخضر، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن أوزبكستان "المتصدرة"، ولكن مع مباراة أقل للمنتخب الوطني.