الاتحاد يطالب بمواجهة الشباب في "الجوهرة"

ماجد محمد (صدى):
طالبت إدارة نادي الاتحاد، إقامة مباراة الإياب أمام الشباب ضمن منافسات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأوضحت مصادر أن هناك محاولات للعب المباراة على "الجوهرة المشعة" في جدة؛ حيث أن عملية الصيانة والزراعة الشتوية للملعب ستنتهي منتصف يناير المقبل، لذا من المتوقع إقامة لقاء الإياب على ملعب الملك عبد العزيز في الشرائع في مكة المكرمة.
وفي وقت سابق، رد الاتحاد العربي على طلب إدارة الاتحاد بإقامة المباراة على ملعبها، بضرورة تحقيق الاشتراطات اللازمة لذلك بتوفير غرفة "VAR"، وإنارة كافية بحسب النظام وتهيئة الملعب للمواجهة.