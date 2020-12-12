رئيس اتحاد القدم السابق يتحدث عن ملف استضافة كأس آسيا 2027

نواف السالم (صدى):
قال رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أحمد عيد، إن العالم يعرف المملكة ويعرف مدى ما وصلت له من كافة النواحي.
وأوضح " عيد " أن الرياضة ليست ممارسة بل هي فكر وعلم، لافتا:" ملف استضافة كأس آسيا 2027 من أهم الملفات في تاريخنا الرياضي ".
وكان اتحاد القدم أنهى كافة الضمانات الحكومية الخاصة بملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تمهيدًا لتقديمه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن المرحلة الثالثة من ملف الترشح للدول الخمس المتنافسة للاستضافة.
وكشف الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، فى بيان رسمى، عن تقدم 5 دول لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، وهى السعودية وإيران الهند قطر وأوزبكستان، وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي أن الدول الخمسة تقدمت بشكل رسمى بطلب الاستضافة.
وشملت الضمانات تسهيلات الجهات الحكومية الصحية والخدمية والفنادق والطيران وغيرها، لدعم البطولة، كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أنه سوف يقوم بتسليم الملف في المدة المحددة لتقديم الملفات، التي حددها الاتحاد القاري في الـ 18 من ديسمبر الجاري.