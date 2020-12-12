وزير الرياضة: نجحنا في تقديم الضمانات للاتحاد الآسيوي بفضل دعم ولي العهد

نواف السالم (صدى):
قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الوزارة حظيت بدعم لا محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو تحقيق كافة الضمانات في ملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وأضاف وزير الرياضة أن الأمير محمد بن سلمان ساهم بتذليل كل العقبات التي قد يواجهوها ونجحوا في تقديم الضمانات للاتحاد الآسيوي بفضل دعم ولي العهد.
وأضاف: " المملكة قادرة على الاستضافة و نتمني الفوز بها، حيث أننا قدمنا جميع الضمانات و الملف مستوفي كثير من الأمور الفنية سواء المنشآت والبنية التحتية"
وأكد أن رؤية المملكة 2030حولت وغيرت المفهوم الرياضي في المملكة، مشيرا إلى أن جميع الجهات تسعي لتحقيق أهداف الرؤية التي تنال وتصب في مصلحة الشارع الرياضي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الرياضة، أن وفدًا سعوديًّا غادر الرياض، ليقوم بمهمة تسليم ملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.