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الكشف عن الوجهة المقبلة لعمر السومة بعد الرحيل عن الأهلي 

Time منذ ساعة
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الكشف عن الوجهة المقبلة لعمر السومة بعد الرحيل عن الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
حددت تقارير صحفية الوجهة المقبلة للمهاجم السوري  عمر السومة، أسطورة النادي الأهلي، لافتة إلى ترحيب السومة بعرض الأهلي المصري، خاصة أنه أكبر نادي في القارة السمراء.

وأبانت أن الأزمة الوحيدة التي تواجه القلعة الحمراء، هو توفير "الراتب الضخم"، الذي يتقضاه اللاعب، والذي يصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار، فيما يجد السومة، اهتمامًا كبيرًا من الرباعي الكبير " الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب "، بالإضافة إلى بعض الفرق الإماراتية والقطرية.

وكان السومة البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، في يناير 2021، وسط أنباء عن تعثر مفاوضات التجديد، في اللحظات الأخيرة.

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أحدث التعليقات

القرشي
من يوم ما اتمكنوا المعممين من حكم إيران والشعب يعيش حالة من البؤس والخوف والفقر والجوع والتشرد وعدم الاستقرار عكس ماكانوا عليه تمامآ ايام حكم الشاه فقد كان الايرانيون ينعمون بالخير والحرية والرفاهية والتقدم والازدهار في جميع مجالات الحياة فقد كان يضرب بها المثل من بين دول الشرق ألأوسط في ذلك الوقت ولكن المعممين وعلى رأسهم المقبور رأس ألأفعى الخميني اخذ يظلل الشعب الايراني بخطبه الرنانة بإسم الدين ويرسل ما يسجله تهريبآ للداخل الايراني حتى سيطر بتلك التسجيلات على الكثير من العقول البسيطة من الشعب واخذ يحرضهم على التمرد والخروج على ولي الامر في ذلك الوقت الشاه محمد رضا بهلوي وبالفعل استغل حماس الكثير من السذج وبدأوا بالمظاهرات وإشعال نار الفتنة حتى والتحريض ضد حكم الملك والمطالبة بإسقاطه وكان لهم ماطلبوا ليس لضعفآ في الملك بل لأن الملك رفض ضرب الشعب الايراني وإراقة دمائه وخشي من أن يقول عنه التاريخ بأنه ملك اهدر دم شعبه من اجل ملكه فقرر التنازل عن العرش والخروج من البلاد وما ان اتى رأس الافعى المقبور الخميني الا والاعدامات والدخول في الحروب والتفكير في التوسع الجغرافي بتصدير ثورته العفنة الى دول الخليج العربي تحديدآ وزعزعة استقرارها واسقاط حكامها ولكن المعممين اصطدموا برفض غالبية الشعوب الخليجية تلك الفكرة فبدأوا منذ ذلك وحتى هذه اللحظة بمعاداتنا ومعاداة حكامنا ومن هنا بدأ المعممين صرف المليارات على مخططاتهم الشيطانية وحروبهم التوسعية ضد دول الخليج على حساب فقر وجوع وتشريد وعدم استقرار شعبهم فمتى يستيقظ الشعب الايراني من غفلته ويعلم بأن المعممين هم سبب بلاء ايران والشعب الايراني ؟
إما النصر أو الشهاده
وجدو من يصفق لهم ويزين لهم أعمالهم هذه من أبناء المحافظات إلي تحت سيطرتهم حتى لو يهين أم واحد منهم يوقف معه لأن النخوه عندهم منزوعة الدسم لذالك يحاولو دخول مأرب بأي طريقه لأنها المحافظه الوحيده إلي ماقبلتهم لذالك الحوثي مركز على مأرب بصواريخ وأهداف وفيها رجال تقاتل بصدق وعزيمه جانا من صنعا يهز الطيز وألأرداف يحسب إن مارب مثل صنعا القديمه رجالها أسود تزئر وأطفالها أشبال ماتخاف قتاله في كل الميادين وكسابه للغنيمه والله لو تقحط الدنيا وتصير معيشتها أعجاف مايلقى الحوثي فيها إلا كل ذل وهزيمه ألا يامن نصرت الحق على ألأحزاب وألأحلاف نسألك النصر على أهل النفوس السقيمه
الله المستعان
ابو سامي نعم صدقت؛؛ هاذه الخبيل والرخمه والرمه؛ والسافل؛ الحرمه نعم حرمه وكمان لعنت الله عليه؛نعم من اتشبه بل نساء يكون؛؟ ي لطيف؛ لا كرامه ولا رجوله ولا قيم؛ سبحان الله رب العالمين اذا غضب الله علا احد من عبيده؛ وخاصطا علا اخر عمره يصلط عليه اعفن واوصخ اعماله الرديه ليكون مكروه من البشر؛ توف وهييييص ولا تسدك؛ اه فعلا؛ مايفقع الحوض الي اخس البقر؛
F119
وش علمك بعلوم الرياجيل هاذي من عهدالاجداد ألله يرحمهم اماانت فقدرك تفله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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