الكشف عن الوجهة المقبلة لعمر السومة بعد الرحيل عن الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
حددت تقارير صحفية الوجهة المقبلة للمهاجم السوري عمر السومة، أسطورة النادي الأهلي، لافتة إلى ترحيب السومة بعرض الأهلي المصري، خاصة أنه أكبر نادي في القارة السمراء.
وأبانت أن الأزمة الوحيدة التي تواجه القلعة الحمراء، هو توفير "الراتب الضخم"، الذي يتقضاه اللاعب، والذي يصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار، فيما يجد السومة، اهتمامًا كبيرًا من الرباعي الكبير " الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب "، بالإضافة إلى بعض الفرق الإماراتية والقطرية.
وكان السومة البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، في يناير 2021، وسط أنباء عن تعثر مفاوضات التجديد، في اللحظات الأخيرة.