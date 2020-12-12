بالفيديو.. الشعب الإيراني يلجأ لطعام الدواب لسد جوعه ومقاومة الفقر

وكالات (صدى):
يعاني قطاع عريض من الشعب الإيراني من مستويات متدنية تحت نظام حكمه الحالي، لدرجة أنَّ الإيرانيين لم يجدوا سوى طعام الدواب والبهائم كوسيلة لسد جوعهم المتزايد، حيث ظهرت سيدة إيرانية تعيش في منطقة كرمان بوسط إيران وهي تقوم بطهي البرسيم، وهو نوع من العلف الأخضر الذي يتم إطعامه للبهائم والدواب فقط دون غيرهم.
وكشف الفيديو قيام السيدة الإيرانية بوضع قدر للطهي فوق نار مشتعلة، ووضح إن ما تقوم بطهيه هو البرسيم الذي تقوم بتحريكه بعصى خشبية حتى ينضج.
ومن الجدير بالذكر، أن السلطات الإيرانية قد اعترفت مؤخرًا بأنَّ معدلات الفقر في البلاد قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مرجعة ذلك إلى تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وشح السلع في الأسواق وانهيار العملة الإيرانية.