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لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في طريف

Time منذ 27 دقيقة
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لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في طريف

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية في طريف توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال من حملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية : المسمى الوظيفي : مدير تنفيذي .

الشروط : أن يكون المتقدم من المواطنين ، درجة الدبلوم فأعلى ، الإلمام بالحاسب الآلي والتصميم ، أن يكون متفرغ للعمل " مواعيد العمل فترتين " دوام كامل ، القدرة على التطوير وعقد الشراكات المجتمعية ، الإلمام بالإدارة التنفيذية ، ألا يقل العمر عن 24 عام ، اجتياز المقابلة الشخصية .

وحول موعد التقديم ، أشارت أنه متاح الآن وينتهي يوم الخميس 2/5/ 1442 هـ، الموافق 17 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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الإنسان ضعيف
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الإنسان ضعيف

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