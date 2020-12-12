لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في طريف

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية في طريف توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال من حملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية : المسمى الوظيفي : مدير تنفيذي .
الشروط : أن يكون المتقدم من المواطنين ، درجة الدبلوم فأعلى ، الإلمام بالحاسب الآلي والتصميم ، أن يكون متفرغ للعمل " مواعيد العمل فترتين " دوام كامل ، القدرة على التطوير وعقد الشراكات المجتمعية ، الإلمام بالإدارة التنفيذية ، ألا يقل العمر عن 24 عام ، اجتياز المقابلة الشخصية .
وحول موعد التقديم ، أشارت أنه متاح الآن وينتهي يوم الخميس 2/5/ 1442 هـ، الموافق 17 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .