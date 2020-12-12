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بالفيديو.. إجراءات وهمية وأسعار مرتفعة في مراكز «فحص السيارات»

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بالفيديو.. إجراءات وهمية وأسعار مرتفعة في مراكز «فحص السيارات»

الرياض (صدى):
تثقل بعض مراكز فحص السيارات، كاهل الراغبين في شراء السيارات بالأسعار المبالغ فيها والإجراءات الوهمية وأعمال الخداع بدلًا من مساعدتهم في فحص سياراتهم لتنتشر الشكاوى من تلك الممارسات.

وكشف تقرير لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، اليوم السبت، أن أسعار الفحص تختلف من سيارة إلى أخرى والتي تتراوح من 150 - 200 ريالًا إلى 350 ريالًا وقد تزيد بناءًا على نوعية الفحص.

وأوضح التقرير، أن بعض المشترين يتفاجأون بعد إتمام عملية شراء السيارة بعيوب فنية في المركبة وعندما يأتون إلى مراكز الفحص يقولون "نحن فحصنا في تلك الفترة، وتلك الفترة كان لا يوجد فيها شيء"؛ ليتضح أن بعض البائعين للمركبات يكون هناك اتفاق ضمني غير معلن ما بينهم وبين أصحاب تلك المراكز لإخفاء بعض العيوب الفنية من تلك المركبات.

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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الإنسان ضعيف
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الإنسان ضعيف

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