الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث "صحة الحدود الشمالية" يكشف "الخطة الصفرية" بعد تسجيل "صفر كورونا"

Time منذ ساعة
Views 1545
بالفيديو.. متحدث "صحة الحدود الشمالية" يكشف "الخطة الصفرية" بعد تسجيل "صفر كورونا"

الرياض (صدى):
شهدت منطقتي الحدود الشمالية والباحة حالات صفرية لفيروس كورونا إذ لم تسجلان أي حالات إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد المتحث الرسمي لـ " صحة الحدود الشمالية " " فهد العنزي " أن هذة النتيجة التي يتمنى أن تسود جميع مناطق المملكة جاءت بعد وضع أمير المنطقة خطة صفرية بالتعاون مع الجهات المختصة ، وفقاً للإخبارية .

وأضاف أن هذه الخطة تشمل على شقين " شق توعوي " ، و" شق رقابي " ، وتعتبر نفس الإجراءات المتبعة في جميع المناطق إلا أنها كانت أكثر إلتزاماً وتشدداً ، مشيراً إلى أنا ليست المرة الأولى لتسجيل صفر حالات .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الإنسان ضعيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الإنسان ضعيف

أخر الأخبار

صورة نادرة للملك فهد وتوقيع بخط يده مع ابنه عبدالعزيز
صورة نادرة للملك فهد وتوقيع بخط يده مع ابنه عبدالعزيز
Time منذ دقيقة Views 1060
«الصحة»: تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1280
شخص يغتصب 200 رجلًا ويصورهم في أوضاع مخلة
شخص يغتصب 200 رجلًا ويصورهم في أوضاع مخلة
Time منذ 16 دقيقة Views 407
«العدل» يوضح كيفية رفع شكوى ضد قاضٍ في المحكمة
«العدل» يوضح كيفية رفع شكوى ضد قاضٍ في المحكمة
Time منذ 21 دقيقة Views 1427
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في طريف
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة في طريف
Time منذ 27 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. إجراءات وهمية وأسعار مرتفعة في مراكز «فحص السيارات»
بالفيديو.. إجراءات وهمية وأسعار مرتفعة في مراكز «فحص السيارات»
Time منذ 36 دقيقة Views 1577
تحذيرات من أعراض جديدة لفيروس كورونا على الأطفال أبرزها على الشفاه واللسان
تحذيرات من أعراض جديدة لفيروس كورونا على الأطفال أبرزها على الشفاه واللسان
Time منذ 41 دقيقة Views 1201
نصائح لمرضى ضغط الدم في الشتاء
نصائح لمرضى ضغط الدم في الشتاء
Time منذ 46 دقيقة Views 1297
مقتل لاعب كرة قدم ونجله إثر قذيفة حوثية غادرة في تعز
مقتل لاعب كرة قدم ونجله إثر قذيفة حوثية غادرة في تعز
Time منذ 56 دقيقة Views 1543
صورة نادرة للملك فيصل في الحرم المكي الشريف
صورة نادرة للملك فيصل في الحرم المكي الشريف
Time منذ ساعة Views 1753