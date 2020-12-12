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بالفيديو.. قصة المواطنة التي تولي الملك عبد العزيز قضيتها ورد فعل الملك سلمان نحوها

Time منذ 8 دقائق
Views 1261
بالفيديو.. قصة المواطنة التي تولي الملك عبد العزيز قضيتها ورد فعل الملك سلمان نحوها

الرياض (صدى):
كشفت دارة الملك عبد العزيز عن قصة تاريخية توثق ورع وحكمة الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حين عين نفسه وكيلاً شرعياً عن مواطنة مسنة تعنت معها القضاء بعد أن استولى أهل زوجها على أرضها .

وروى الدكتور محمود سفر وزير الحج سايقاً تلك القصة خلال أمسية ثقافية ، مشيراً أن اسم هذه المواطنة " فاطمة بنت عبد الله الشافعي " ، وكانت بالطائف حين حدثت معركة الطائف وتوفى فيها زوجها ، ثم استولى هل زوجها على ممتلكاتها وأيدهم القضاء .

وأضاف أنها انزعجت للحكم وقيل لها أن هناك حاكم جديد لمكة فذهبت إليه مشياً ، فكان الملك عبد العزيز رحمه الله خارج من قصرع ، فظلت تصرخ : يا عبد العزيز ياعبد العزيز ، بلهجتها البدوية العفوية ، فاقترب منها ، وقالت له : يا عبد العزيز قتلتم رجالنا في الطائف وجئتم إلى مكة لتنهبوا اموالنا ، فسألها الملك عبد العزيز عن قصتها ، فلما علم بها هدأ من روعها وأعطاها ورقة مكتوب بها : إلى القاضي فلان الفلني أنا وكيل هذه السيدة شرعاً أمامك .

وأضاف أن المسنة أخذت الورقة وهي لا تقرأ ولا تكتب وأعطتها للقاضي الذي كان يطردها كل مرة ، وقالت له : جبت لك ورقة من سيد سيدك بلهجة عفوية فلما قرأها وضعها فوق رأسه ، ثم قالت له : الله أكبر عليك خفت من عبد العزيز وما خفت من رب عبد العزيز .

وتفاعل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من تلك القصة التي رواها وزير الحج السابق في أمسية ثقافية تعود لعام 2008 م .

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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