بالفيديو.. القبض على عصابات سرقة الأموال والاحتيال على العاملين في المتاجر

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة، حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن خلال فترة وجيزة.
وضبطت في الرياض شخصين تورطا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في ترصد عملاء البنوك من كبار السن وسرقتهم.
كما تمكنت من القبض على مواطن تورط بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على العاملين بالمحال التجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بالإضافة إلى 3 أشخاص قاموا بسرقة المركبات.
وفي المدينة المنورة قامت بالقبض على 4 مقيمين قاموا بسرقة 11 مولد كهربائي بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها.