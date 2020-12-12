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الكشف عن مزايا "جالاكسي إس 21" المنافسة لأحدث هواتف آبل

Time منذ 41 دقيقة
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الكشف عن مزايا "جالاكسي إس 21" المنافسة لأحدث هواتف آبل

وكالات (صدى):
تستعد عملاق الهواتف سامسونج لإصدار هاتفها الجديد جالاكسي إس 21 ، مع إصدار هاتف آبل الجديد " آيفون 12 " .

وكشفت تسريبات عن مزايا هائلة لهاتف سامسونج الجديد تنافس هاتف آيفون من حيث اللون وسعة التخزين والإمكانيات التقنية .

وسيتم طرح هاتف جالاكسي الجديد بثلاث موديلات بسعة 128 جيجا ،و256 جيجا ، و512 جيجا ، فيما ستكون الألوان " أبيض ، ورجواني ، وفضي ، وأسود .

كما سيكون لدى الهاتف ميزة إختيارية وهي القلم مصحوباً بغطاء خارجي من السيليكون .

ومن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف الجديد في يناير المقبل ، على أن يبدأ البيع في أواخر فبراير أو بداية مارس .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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