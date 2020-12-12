الشركة السعودية لتقنية المعلومات تعلن عن تدريب للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” بالرياض عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني لطلاب وطالبات المعاهد والكليات والجامعات.
وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي/ سعودية الجنسية وطالب حالياً في أحد المعاهد أو الجامعات السعودية في من التخصصات التقنية، وأن يكون التدريب التعاوني مطلوب من الجهة التعليمية التي يدرس بها الطالب وأن لا يقل المعدل عن (2 من 4) أو (3.75 من 5) أو (75 من 100).
كما أشترطت أن لا يكون المتقدم قد تخرج من كليته وأن لا تقل مدة التدريب المطلوب عن 10 أسابيع فأكثر ومستوى مقبول في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجتياز المقابلة الشخصية.
وللتقديم أضغط هنـــــــا.