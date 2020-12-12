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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح طريقة إسباغ الوضوء في الشتاء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح طريقة إسباغ الوضوء في الشتاء

الرياض (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، اليوم السبت، عن كيفية إسباغ الوضوء في شدة البرد شتاءً.

وقال الشيخ الخثلان، أن إسباغ الوضوء يعني إتمامه وإكماله، وذلك بأن يأتي الشخص بالماء على كل عضو يلزمه غسله ويعممه كله بالماء ويدلكه باليد، لافتًا إلى أنه قد لا يتحقق في كثير من الأحيان من خلال وجود أجهزة تسخين الماء، إلا إذا توضأ الشخص في البر بالماء البارد.

وأوضح "الخثلان" أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ إسباغ الوضوء على المكاره من الأمور التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، مشيرًا إلى أنه ليس معنى ذلك أن الإنسان يتقصد أن يتوضأ بالماء البارد مع وجود السخان، فالله غني عن تعذيـب الشخص نفسه بالماء البارد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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