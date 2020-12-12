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دار المعدات الطبية والعلمية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء

Time منذ 40 دقيقة
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دار المعدات الطبية والعلمية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة دار المعدات الطبية والعلمية باب التقديم على 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم فأعلى .

وأكدت أن العمل لدى الشركة بالمركز الطبي بالهييئة الملكية بينبع ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير التشغيل والصيانة " رجال " : بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والكهربائية ، يفضل خبرة 10 سنوات منها 5 على الأقل كمدير مرافق بالمنشآت الصحية ، وشهادة التدريب OSHA .

2- مدير قسم النظافة " للجنسين " : بكالوريوس مناسب ، يفضل خبرة 10 سنوات في النظافة بمستشفى 200 سرير فأكثر ، إجادة الإنجليزية .

3- فني أجهزة طبية " رجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية " ، ويفضل من لديه خبرة سنة .

4- مشرف هندسي ، أجهزة طبية " رجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية ، يفضل من له خبرة عامين بالمستشفيات الكبيرة .

5- مشرف هندسي ، أجهزة طبية " للرجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية ، يفضل من له 3 سنوات خبرة سنتين على الأقل بالمستشفيات أو في منصب إشرافي .

6- أخصائي تصنيف مواد " رجال ، عدد 3 وظائف " : دبلوم أو بكالوريوس في " إدارة المواد ، إدارة سلسلة الإمدادات ، يفضل من له خبرة عامين .

7- مشرف تغذية " نساء " : بكالوريوس تغذية ، يفضل خبرة 3 أعوام .

8- موظف حريق وسلامة : بكالوريوس في " السلامة المهنية " ، يفضل خبرة عام .

وأكدت الشركة أن التقديم متاح حالياً وحتى غداً الأحد الموافق 13 / 12 / 2020 ، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

شبح
أستغفر الله وأتوب له صحيح الحريم حفلة بدون كيك وعيد وبدون عيد وهبل وجنون من الطفلة وحتى العجوز . نست أهم شيء تشغل اغاني طرب وتكمل الحصة بأمتياز. مثل حصة الرياضة بالرقص
أبو محمد
بالنسبة لي أصيب بالكورونا ولا اخذه .
عبدالله
صح كلامك.... يابو بدر...للتاديب...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
شبح
والله ورب الكعبة صدقت يا قهوجي اقزم لا عب سلندر غاز ولا لك مثيل وعمرك ماتهوشت مع لاعب عشان محد يطلب ولي أمرك وأخيرا بعد كل هدف لك كنت تطلع للسانك مثل البنات الصغار . وهذا لا للحصر فعلا لن تتكرر لا عب استثنائي الكوميديا البيضاء والكوميديا السودة والفهيم يفهم خلاونا ساكتين

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