دار المعدات الطبية والعلمية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة دار المعدات الطبية والعلمية باب التقديم على 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم فأعلى .
وأكدت أن العمل لدى الشركة بالمركز الطبي بالهييئة الملكية بينبع ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير التشغيل والصيانة " رجال " : بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والكهربائية ، يفضل خبرة 10 سنوات منها 5 على الأقل كمدير مرافق بالمنشآت الصحية ، وشهادة التدريب OSHA .
2- مدير قسم النظافة " للجنسين " : بكالوريوس مناسب ، يفضل خبرة 10 سنوات في النظافة بمستشفى 200 سرير فأكثر ، إجادة الإنجليزية .
3- فني أجهزة طبية " رجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية " ، ويفضل من لديه خبرة سنة .
4- مشرف هندسي ، أجهزة طبية " رجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية ، يفضل من له خبرة عامين بالمستشفيات الكبيرة .
5- مشرف هندسي ، أجهزة طبية " للرجال " : بكالوريوس في " الهندسة الطبية الحيوية ، يفضل من له 3 سنوات خبرة سنتين على الأقل بالمستشفيات أو في منصب إشرافي .
6- أخصائي تصنيف مواد " رجال ، عدد 3 وظائف " : دبلوم أو بكالوريوس في " إدارة المواد ، إدارة سلسلة الإمدادات ، يفضل من له خبرة عامين .
7- مشرف تغذية " نساء " : بكالوريوس تغذية ، يفضل خبرة 3 أعوام .
8- موظف حريق وسلامة : بكالوريوس في " السلامة المهنية " ، يفضل خبرة عام .
وأكدت الشركة أن التقديم متاح حالياً وحتى غداً الأحد الموافق 13 / 12 / 2020 ، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــــــا .