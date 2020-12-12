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النمسا تُلغي حظر الحجاب في المدارس

Time منذ ساعة
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النمسا تُلغي حظر الحجاب في المدارس

فيينا (صدى):
قررت المحكمة الدستورية في النمسا، إلغاء حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري.

وكان القانون قد فرض في خريف 2019، وتتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.

وقا رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، إنّ “الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب”، معتبراً أنّ ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تميزي”.

وأكدد غرابنوارتر أنّ “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، محذراً من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”.

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أحدث التعليقات

شبح
أستغفر الله وأتوب له صحيح الحريم حفلة بدون كيك وعيد وبدون عيد وهبل وجنون من الطفلة وحتى العجوز . نست أهم شيء تشغل اغاني طرب وتكمل الحصة بأمتياز. مثل حصة الرياضة بالرقص
أبو محمد
بالنسبة لي أصيب بالكورونا ولا اخذه .
عبدالله
صح كلامك.... يابو بدر...للتاديب...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
شبح
والله ورب الكعبة صدقت يا قهوجي اقزم لا عب سلندر غاز ولا لك مثيل وعمرك ماتهوشت مع لاعب عشان محد يطلب ولي أمرك وأخيرا بعد كل هدف لك كنت تطلع للسانك مثل البنات الصغار . وهذا لا للحصر فعلا لن تتكرر لا عب استثنائي الكوميديا البيضاء والكوميديا السودة والفهيم يفهم خلاونا ساكتين

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