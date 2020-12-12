النمسا تُلغي حظر الحجاب في المدارس

فيينا (صدى):
قررت المحكمة الدستورية في النمسا، إلغاء حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري.
وكان القانون قد فرض في خريف 2019، وتتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.
وقا رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، إنّ “الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب”، معتبراً أنّ ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تميزي”.
وأكدد غرابنوارتر أنّ “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، محذراً من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”.