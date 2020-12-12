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مساعد مدرب برشلونة السابق: بعض اللاعبين لا يتحملون ضغط اللعب بجوار ميسي

Time منذ ساعة
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مساعد مدرب برشلونة السابق: بعض اللاعبين لا يتحملون ضغط اللعب بجوار ميسي

وكالات (صدى):
أكد المساعد السابق لمدرب برشلونة، خوان كارلوس أونزوي، إن بعض اللاعبين لا يتحملون ضغوط اللعب بجوار النجم ليونيل ميسي، لافتًا إلى إن المعايير التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني ربما لا يقدر عليها بعض الزملاء في الفريق.

وصرح أونزوي الذي عمل مساعداً للمدرب لويس إنريكي بين 2014 و2017 في كامب نو، أن الطموح هو الذي أوصل ميسي لهذه المكانة إضافة إلى طريقة تعامله مع الضغوط، يضغط على نفسه دائماً ليكون الأفضل وبالتالي يرغب في وجود الأفضل حوله من زملاء وطاقم فني وطبي، ينتج عن هذا الكثير من الضغوط لا يستطيع البعض تحملها.

وأضاف: "في الحقيقة شعرت بمفاجأة كبيرة حين علمت برغبة ميسي في الرحيل لكن من واقع معرفتي بالنادي وميسي فانني أعتقد أنه يملك الكثير من الأسباب القوية جداً لاتخاذ هذا القرار" .

واستطرد: "لكني كنت أعرف أنه إذا قرر في النهاية البقاء فإنه سيبذل كل ما لديه وسيسعى لاستكمال طموحاته، رونالد كومان يدير المجموعة ويتعامل مع ميسي جيداً، الوضع ليس سهلاً رغم اني أعتقد أن تولي مسؤولية فريق كبير فاز بألقاب كثيرة تكون أكثر صعوبة في فترة الابتعاد عن الانتصارات".

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أحدث التعليقات

شبح
أستغفر الله وأتوب له صحيح الحريم حفلة بدون كيك وعيد وبدون عيد وهبل وجنون من الطفلة وحتى العجوز . نست أهم شيء تشغل اغاني طرب وتكمل الحصة بأمتياز. مثل حصة الرياضة بالرقص
أبو محمد
بالنسبة لي أصيب بالكورونا ولا اخذه .
عبدالله
صح كلامك.... يابو بدر...للتاديب...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
شبح
والله ورب الكعبة صدقت يا قهوجي اقزم لا عب سلندر غاز ولا لك مثيل وعمرك ماتهوشت مع لاعب عشان محد يطلب ولي أمرك وأخيرا بعد كل هدف لك كنت تطلع للسانك مثل البنات الصغار . وهذا لا للحصر فعلا لن تتكرر لا عب استثنائي الكوميديا البيضاء والكوميديا السودة والفهيم يفهم خلاونا ساكتين

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