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"القويز": التداولات اليومية بسوق الأسهم تقفز إلى 300 % رغم كورونا

Time منذ ساعة
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"القويز": التداولات اليومية بسوق الأسهم تقفز إلى 300 % رغم كورونا

الرياض (صدى):
على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على الأسواق المالية العالمية إلا أن السوق المالية السعودية شهدت ارتفاع في حجم التداولات اليومية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة تصل إلى 300 % .

وأكد رئيس هيئة السوق المالية " محمد القويز " أن حجم التداولات اليومي كان مليار دولار ووصل إلى 3- 4 مليار يومياً .

وأشار " القويز " في منتدى وكالة الأنباء الأمريكية الإقتصادية " بلومبيرج " أن السبب يعود إلى حجم الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الهيئة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب ، فضلاً عن إحالة أي اشتباه بمخالفات للنيابة العامة مما يضمن نزاهة وشفافية السوق المالية ، فضلاً عن توجه رؤوس الأموال للأسهم بدلاً من العقارات بعد فرض ضريبة القيمة المضافة .

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أحدث التعليقات

العالمي الكبير
اول. شي المفروض يبداءون في الاطباء اللي يروجون لهذا اللقاح وبعدها اذا نجح وماله أضرار يكملونه على باقي الشعب اما يكون الشعب هو الضحيه وهم يمدحون له خافو الله يا عالم ؟
نجاة محمد
عمره مقبولة وربنا يشفيكي
نجاة محمد
هههه اقول احرقها و اشحت انت و ابنك
ابو منى
الله يخلف على اماً جابتك ايش خليتو من التفاهات
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و حفظكم رب العالمين و احسنتم بالقبض عليهم

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