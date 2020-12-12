"القويز": التداولات اليومية بسوق الأسهم تقفز إلى 300 % رغم كورونا

الرياض (صدى):
على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على الأسواق المالية العالمية إلا أن السوق المالية السعودية شهدت ارتفاع في حجم التداولات اليومية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة تصل إلى 300 % .
وأكد رئيس هيئة السوق المالية " محمد القويز " أن حجم التداولات اليومي كان مليار دولار ووصل إلى 3- 4 مليار يومياً .
وأشار " القويز " في منتدى وكالة الأنباء الأمريكية الإقتصادية " بلومبيرج " أن السبب يعود إلى حجم الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الهيئة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب ، فضلاً عن إحالة أي اشتباه بمخالفات للنيابة العامة مما يضمن نزاهة وشفافية السوق المالية ، فضلاً عن توجه رؤوس الأموال للأسهم بدلاً من العقارات بعد فرض ضريبة القيمة المضافة .