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«المسند»: ‏لا يزال الاستقرار الجوي مسيطر على أجوائنا باستثناء عسير وجازان

Time منذ ساعة
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«المسند»: ‏لا يزال الاستقرار الجوي مسيطر على أجوائنا باستثناء عسير وجازان

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أنه ‏لا يزال الاستقرار الجوي مسيطر على أجواء المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن هذا ديدن المربعانية، سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة؛ وذلك لتمركز مركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية)

وأشار "المسند" إلى أنه يُستنثى من الاستقرار أجزاء من منطقتي عسير وجازان؛ فمن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الاثنين القادم.

وقال أنه ربما تستمر لأربعة أيام أو نحوها، ونطاق تأثيرها (قد) يشمل أجزاء من النصف الشمالي من المملكة، والتغيرات واردة، والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة.

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أحدث التعليقات

العالمي الكبير
اول. شي المفروض يبداءون في الاطباء اللي يروجون لهذا اللقاح وبعدها اذا نجح وماله أضرار يكملونه على باقي الشعب اما يكون الشعب هو الضحيه وهم يمدحون له خافو الله يا عالم ؟
نجاة محمد
عمره مقبولة وربنا يشفيكي
نجاة محمد
هههه اقول احرقها و اشحت انت و ابنك
ابو منى
الله يخلف على اماً جابتك ايش خليتو من التفاهات
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و حفظكم رب العالمين و احسنتم بالقبض عليهم

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