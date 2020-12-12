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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية وإداري شاغرة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1438
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية وإداري شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل لوحة تحكم (الجبيل)، فني محلل الجودة (الجبيل)، مشرف أول المواد الأولية (جازان)، مشرف الموثوقية والتخطيط (جازان)، مستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا جاتها المخالفه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الخرفان مبسوطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه مكان الأسنان معلم
ابو عمار
انتبهي من الثلاثه لا تتزحلقي

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