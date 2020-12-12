"ترامب": خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة

واشنطن (صدى):
رفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة طعن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " على فوز "بايدن " في أربع ولايات حاسمة .
وعلق " ترامب " على الحكم قالاً: ترامب: لقد خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة .
وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.
يشار إلى أن " ترامب " أعلن سابقاً الترشح في الإنتخابات الرئاسية 2024 حال عدم فوزه في معركته القضائية .