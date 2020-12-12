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"ترامب": خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة

Time منذ 59 دقيقة
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"ترامب": خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة

واشنطن (صدى):
رفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة طعن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " على فوز "بايدن " في أربع ولايات حاسمة .

وعلق " ترامب " على الحكم قالاً: ترامب: لقد خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة .

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

يشار إلى أن " ترامب " أعلن سابقاً الترشح في الإنتخابات الرئاسية 2024 حال عدم فوزه في معركته القضائية .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا جاتها المخالفه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الخرفان مبسوطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه مكان الأسنان معلم
ابو عمار
انتبهي من الثلاثه لا تتزحلقي

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