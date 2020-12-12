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الحصيني: حالة شتوية ممطرة الاثنين المقبل

Time منذ ساعة
Views 1897
الحصيني: حالة شتوية ممطرة الاثنين المقبل

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية شتوية ممطرة، الاثنين المقبل، حيث يمكن تصنيف الحالة بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة.

كما توقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم المدينة وحائل ثم مكة و القصيم وأقصى شمال منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة ستتمدد نواحي أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاء من تبوك وشمال مكة المكرمة.

ويرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض حيث تسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا جاتها المخالفه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الخرفان مبسوطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه مكان الأسنان معلم
ابو عمار
انتبهي من الثلاثه لا تتزحلقي

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