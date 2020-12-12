الأعداد السابقة للصحيفة

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

Time منذ ساعة
Views 1628
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام بعد اتهامه بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي، عن اعتقال الصحفي المعارض، روح الله زام، في "عملية استخباراتية معقدة" ، فيما ذكرت تقارير إخبارية احتمالية استدراجه إلى النجف العراقية واختطافه من الحرس الثوري الإيراني لاعتقاله.

وأثارت قضية الصحفي روح الله زام، جدلًا كبيرًا في إيران، وذلك بعد تسريبه معلومات سرية عن فساد مسؤولين كبار في النظام، عن طريق القناة الإخبارية، التي كان يترأسها، وتُدعى "آمد نيوز" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
افا جاتها المخالفه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الخرفان مبسوطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه مكان الأسنان معلم
ابو عمار
انتبهي من الثلاثه لا تتزحلقي

أخر الأخبار

مدى إمكانية التخلص من الكمامات بعد لقاح كورونا
مدى إمكانية التخلص من الكمامات بعد لقاح كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1245
بالفيديو.. مواطن يروي قصة حصوله على وظيفة في "آبل"
بالفيديو.. مواطن يروي قصة حصوله على وظيفة في "آبل"
Time منذ 13 دقيقة Views 1248
«الشمر» يخفف آلام الدورة الشهرية ويحفز حليب المرضعات
«الشمر» يخفف آلام الدورة الشهرية ويحفز حليب المرضعات
Time منذ 19 دقيقة Views 1127
تسريبات تكشف مواصفات أحدث هواتف سامسونج Galaxy M12
تسريبات تكشف مواصفات أحدث هواتف سامسونج Galaxy M12
Time منذ 29 دقيقة Views 1320
ملياردير يرفض دفع تعويض لزوجته ويهدد بحرق 600 مليون دولار
ملياردير يرفض دفع تعويض لزوجته ويهدد بحرق 600 مليون دولار
Time منذ 39 دقيقة Views 415
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية وإداري شاغرة
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية وإداري شاغرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1435
"ترامب": خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة
"ترامب": خذلتنا المحكمة العليا لم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة
Time منذ 58 دقيقة Views 1653
بالفيديو.. الإعلامي "حسن الشريف": المفترض أن يكون الهلال في الدوري الإسباني !
بالفيديو.. الإعلامي "حسن الشريف": المفترض أن يكون الهلال في الدوري الإسباني !
Time منذ ساعة Views 1722
بسمة وهبة أمام المسجد الحرام بعد شفائها من وعكة صحية
بسمة وهبة أمام المسجد الحرام بعد شفائها من وعكة صحية
Time منذ ساعة Views 633
فوائد تناول القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية
فوائد تناول القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية
Time منذ ساعة Views 1276