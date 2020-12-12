إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام بعد اتهامه بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي، عن اعتقال الصحفي المعارض، روح الله زام، في "عملية استخباراتية معقدة" ، فيما ذكرت تقارير إخبارية احتمالية استدراجه إلى النجف العراقية واختطافه من الحرس الثوري الإيراني لاعتقاله.
وأثارت قضية الصحفي روح الله زام، جدلًا كبيرًا في إيران، وذلك بعد تسريبه معلومات سرية عن فساد مسؤولين كبار في النظام، عن طريق القناة الإخبارية، التي كان يترأسها، وتُدعى "آمد نيوز" .