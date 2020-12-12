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أردوغان يسعى لـ" تتريك الصومال "

Time منذ 23 دقيقة
Views 1385
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أردوغان يسعى لـ" تتريك الصومال "

أنقرة (صدى):
كشفت مصادر سورية، عن توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأجهزة الأمنية لنقل مقاتلين مرتزقة إلى الصومال.

وأوضحت المصادر أنه سيتم نقل المقاتلين عبر التنسيق مع قادة المليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو.

وكشفت المصادر عن المكان المحدد لإنشاء معسكرات تدريب المقاتلين، وهو قريتا علي بيسكا وبليكا التابعتان لناحية راجو بمدينة عفرين.

وقال صحفي صومالي، إن أردوغان يسعى لـ“تتريك الصومال“ عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية، مشيرا إلى أن تركيا تدعم الجماعات الإرهابية لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ولتحمي نفوذها في الصومال.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاها الله خير على ما تقوم به تجاه المكفوفين
دهان
والبعض من يحرف الكلام عن موضعه تحريف في بعض الايات القرانيه لا يتبع الشعراء الا الغاوين
ابو عمار
حسبي الله عليه ناوي يقضي على السوريين الموجودين في تركيا بزتهم في حروبه بالاموال القطريه
دهان
يبحث عن رزقه باي طريق اهم شي الدخل
ابو عمار
الله يرحمه

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