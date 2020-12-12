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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 16 دقيقة
Views 1297
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

كوكو
ماعليه اصلا مااحد بياخذه
ابو عمار
المخدرات دمرت عقله المجرم فقتل والده
ابو عمار
هههههههههههههه يمكن يكون احول وطير راس الولد
خمبله
افلقني لو اخذته
ابو عمار
بداية فشله في ادارة الامور في امريكا وخارج امريكا .. ولا تنسى الايرانيات اللي في البيت الابيض ايام اوباما الاهبل

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