بايدن يستعين بأسماء بارزة من إدارة أوباما

واشنطن (صدى):
رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خمسة أسماء بارزة من البيت الأبيض في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لإدارته.
واختار بايدن لشغل موقع مستشار السياسة الداخلية بالبيت الأبيض "سوزان رايس"، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس باراك أوباما للأمن القومي وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
كما أصبح دينيس ماكدونو، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد أوباما، المرشح الآن لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى.
واختار بايدن لمنصب وزير الزراعة توم فيلساك، أما النائبة عن ولاية أوهايو مارسيا فادج، فقد تم اختيارها لتكون وزيرة الإسكان في الإدارة الجديدة، وكاثرين تاي كبير المستشارين التجاريين في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، تم اختيارها كممثل تجاري للولايات المتحدة.
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