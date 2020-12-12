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بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي

Time منذ 5 ساعات
Views 3486
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي

طلال الغامدي (صدى):
علق محمد سالم لاعب فريق الشباب، على المباراة التي تعادل خلالها فريقه مع الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سالم: "قدمنا مباراة متميزة أمام الاتحاد وكنا الأفضل، تعد نقطة إيجابية على الرغم انها تعتبر خسارة لأننا في ملعبنا".

وقال سالم بشأن قيامه بالتشابك بـ الأيدي مع مدافع الاتحاد أحمد حجازي : "هذا مجرد حماس في الملعب، والأمور طيبة بين الجميع، وبمجرد نهاية المباراة تم نسيان كل شيء".

وأضاف لاعب الشباب:" لقد عانيت كثيرًا عندما لعبت في مركز الظهير لأنني مدافع واللياقة لم تكن في مصلحتي اليوم، ولكن هذا لا يمنع أنني تحت أمر المدرب في أي مكان أراد مني التواجد فيه".

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل.. قتل وعقوق
بلبل البحر
صارت مسخ
مصري عاقل
هذا شي عادي عند المصريين طبيعتهم كذا ! لم يعتادوا على حياة السلوك والثقافه الحضاري والاحترام وينتج تربيه معدومه ! بسبب الفقر الفتاك . فلذالك تجد تصرفاتهم مثل الحيوانات المتوحشه المتعطشه .
ابوجوري
لعنهم الله ولعن من رباهم. شيعه كلاب
المحترم سبوع
عايلتك هى الواطيه ياواطي

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