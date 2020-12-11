الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..هروب جو بايدن عقب سؤاله عن سبب التحقيق مع نجله

Time منذ ساعة
Views 1829
شاهد..هروب جو بايدن عقب سؤاله عن سبب التحقيق مع نجله

واشنطن (صدى):
تهرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من سؤال الصحفيين له عن سبب التحقيق مع نجله " هانتر ".

وكان بايدن قد صرح بأنه فخور بابنه، ليطرح أحد الصحافيين عليه سؤال: " إذن لماذا يخضع للتحقيق؟ " ،ليقوم بايدن بالهروب من القاعة.

يأتي ذلك بعدما أعلن هانتر، إن ولاية ديلاوير فتحت تحقيقا حول الضرائب التي دفعها، بينما أعرب جو بايدن عن دعمه لنجله.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هانتر في الشركة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل.. قتل وعقوق
بلبل البحر
صارت مسخ
مصري عاقل
هذا شي عادي عند المصريين طبيعتهم كذا ! لم يعتادوا على حياة السلوك والثقافه الحضاري والاحترام وينتج تربيه معدومه ! بسبب الفقر الفتاك . فلذالك تجد تصرفاتهم مثل الحيوانات المتوحشه المتعطشه .
ابوجوري
لعنهم الله ولعن من رباهم. شيعه كلاب
المحترم سبوع
عايلتك هى الواطيه ياواطي

أخر الأخبار

بالصور..سلمان الفرج يلمح لتجديد عقده مع الهلال
بالصور..سلمان الفرج يلمح لتجديد عقده مع الهلال
Time منذ 18 دقيقة Views 1362
خالد قهوجي : ليس غرور ولكن " أنا لا أتكرر "
خالد قهوجي : ليس غرور ولكن " أنا لا أتكرر "
Time منذ 40 دقيقة Views 361
لاعبو الهلال يحتفون بعيد ميلاد سامي الجابر
لاعبو الهلال يحتفون بعيد ميلاد سامي الجابر
Time منذ 41 دقيقة Views 1623
عبدالرحمن الجماز : أفضل نهاية لعمر السومة هي الانتقال للهلال
عبدالرحمن الجماز : أفضل نهاية لعمر السومة هي الانتقال للهلال
Time منذ 46 دقيقة Views 359
شاهد..هروب جو بايدن عقب سؤاله عن سبب التحقيق مع نجله
شاهد..هروب جو بايدن عقب سؤاله عن سبب التحقيق مع نجله
Time منذ ساعة Views 1829
السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي إيران
السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي إيران
Time منذ ساعة Views 630
هنريكي الاتحاد يغادر إلى البرازيل
هنريكي الاتحاد يغادر إلى البرازيل
Time منذ ساعة Views 1938
إنتحار طالب لعدم رغبته في الذهاب للمدرسة
إنتحار طالب لعدم رغبته في الذهاب للمدرسة
Time منذ ساعة Views 414
مونشنجلادباخ: مواجهة ليفربول تضعنا تحت أضواء خاصة
مونشنجلادباخ: مواجهة ليفربول تضعنا تحت أضواء خاصة
Time منذ ساعتين Views 1682
4 متطوعين يصابون بشلل في الوجه بعد تلقيهم لقاح "فايزر"
4 متطوعين يصابون بشلل في الوجه بعد تلقيهم لقاح "فايزر"
Time منذ ساعتين Views 2985