شاهد..هروب جو بايدن عقب سؤاله عن سبب التحقيق مع نجله

واشنطن (صدى):
تهرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من سؤال الصحفيين له عن سبب التحقيق مع نجله " هانتر ".
وكان بايدن قد صرح بأنه فخور بابنه، ليطرح أحد الصحافيين عليه سؤال: " إذن لماذا يخضع للتحقيق؟ " ،ليقوم بايدن بالهروب من القاعة.
يأتي ذلك بعدما أعلن هانتر، إن ولاية ديلاوير فتحت تحقيقا حول الضرائب التي دفعها، بينما أعرب جو بايدن عن دعمه لنجله.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هانتر في الشركة.