مونشنجلادباخ: مواجهة ليفربول تضعنا تحت أضواء خاصة

وكالات (صدى):
أعرب المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماكس إيبرل، عن أمنيته في مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ماكس إيبرل، بشان القرعة المرتقبة: "إذا كنت تلعب بالفعل في هذا الموسم التاريخي من دوري أبطال أوروبا، وواجهت خصمين تاريخيين إنتر والريال، فالبتأكيد سيكون ليفربول مناسبًا".
وأضاف: " مواجهة ليفربول من شأنها أن تضع موسمنا تحت أضواء خاصة".
ويجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الإثنين المقبل، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهير الكرة العالمية.