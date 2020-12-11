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مونشنجلادباخ: مواجهة ليفربول تضعنا تحت أضواء خاصة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1394
مونشنجلادباخ: مواجهة ليفربول تضعنا تحت أضواء خاصة

وكالات (صدى):
أعرب المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماكس إيبرل، عن أمنيته في مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكس إيبرل، بشان القرعة المرتقبة: "إذا كنت تلعب بالفعل في هذا الموسم التاريخي من دوري أبطال أوروبا، وواجهت خصمين تاريخيين إنتر والريال، فالبتأكيد سيكون ليفربول مناسبًا".

وأضاف: " مواجهة ليفربول من شأنها أن تضع موسمنا تحت أضواء خاصة".

ويجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الإثنين المقبل، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهير الكرة العالمية.

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أحدث التعليقات

abdul
الجسم ما بيمتص الأَلُمِنم ، وبالتالي حتي لو دخل الجسم مع الطعام والادوية فإن جسم الانسان سيطرده مع البول والبراز
الزعيم العالمي
كبير يابو الوليد
واضح*** وصريح***
ولا تهون ياأخ ابو محمد..
عبدالله
وين ازلام حزب اللات والممانعة من هذي الفيديوهات. وين الاخونج اللي في تركيا وازلام حماس ما يستنكروا وين الجزائريين الغاظبين من كل شي واي شي وبدون اي سبب ما يطلعوا يتكلموا
واضح*** وصريح***
على فكره ،هذي ماهيب تيوس،هذي ضبان يالطيب ترى..

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