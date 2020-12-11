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الأمم المتحدة: لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح ضرر كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1285
الأمم المتحدة: لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح ضرر كورونا

لشبونة (صدى):
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا.

وقال غوتيريش: " إن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء هائل ومتزايد "، محذرًا من أن دول العالم تواجه أكبر ركود اقتصادي منذ ثمانية عقود بسبب الجائحة.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود استجابة مشتركة للوباء من قبل المجتمع الدولي، موضحا أن الحكومات فشلت في تنسيق رد جماعي على تهيد كورونا المشترك، قائلا: " تنافست البلدان والمناطق وحتى المدن ضد بعضها البعض على الإمدادات الأساسية والعاملين في الخطوط الأمامية".

وشدد على ضرورة منع تكرار نفس الشيء فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس، كي تكون "المنفعة عامة وعالمية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم منهم بما تشاء .. آمين ..
عدو الخونة
تركيا اقوى جيش في النيتو بعد امريكا ...هكذا قال ولد المتعة المهم افحج اكثر يالذميم واعانكم الله ياشعب قطر الشقيق ورفع عنكم البلا قريبا
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. نسأل الله العفو والعافية..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق

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