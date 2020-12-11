الأمم المتحدة: لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح ضرر كورونا

لشبونة (صدى):
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا.
وقال غوتيريش: " إن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء هائل ومتزايد "، محذرًا من أن دول العالم تواجه أكبر ركود اقتصادي منذ ثمانية عقود بسبب الجائحة.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود استجابة مشتركة للوباء من قبل المجتمع الدولي، موضحا أن الحكومات فشلت في تنسيق رد جماعي على تهيد كورونا المشترك، قائلا: " تنافست البلدان والمناطق وحتى المدن ضد بعضها البعض على الإمدادات الأساسية والعاملين في الخطوط الأمامية".
وشدد على ضرورة منع تكرار نفس الشيء فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس، كي تكون "المنفعة عامة وعالمية".