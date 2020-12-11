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دراسة: تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 5ساعات يسبب اكتئاب

Time منذ 57 دقيقة
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دراسة: تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 5ساعات يسبب اكتئاب

وكالات (صدى):
توصلت دراسة أن الذين يقضون خمس ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات من أولئك الذين يقضون أقل من ساعتين يوميا.

وشارك في الدراسة أكثر من 1000 شاب أمريكي في الدراسة، ويعتقد الخبراء أن الهواجس مع منصات مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"سناب شات" و"فيسبوك" توقف تكوين صداقات بين الشباب و عدم تحفيز الشباب للذهاب وتحقيق أهداف في حياتهم المهنية، ما يؤدي إلى تأجيج المشاعر السلبية.

وأشارت الدراسة أن المراهقين يُعتقد أيضا أنهم يقارنون أنفسهم بأسلوب حياة مثالي "معدّل بالصور" ويستحيل الحصول عليه ويشعرون بأنهم لا قيمة لهم بالمقارنة بذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم منهم بما تشاء .. آمين ..
عدو الخونة
تركيا اقوى جيش في النيتو بعد امريكا ...هكذا قال ولد المتعة المهم افحج اكثر يالذميم واعانكم الله ياشعب قطر الشقيق ورفع عنكم البلا قريبا
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. نسأل الله العفو والعافية..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق

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