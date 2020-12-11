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القبض على 6 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

Time منذ ساعة
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القبض على 6 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

الرياض (صدى):
ألقت شرطة الرياض القبض على 6 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة عبر حسابين لكيانين تجاريين.

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابين بنكيين لكيانين تجاريين قام مالكاهما بالتواطوء معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث ضبط داخلهما مبلغ (1,866,708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم منهم بما تشاء .. آمين ..
عدو الخونة
تركيا اقوى جيش في النيتو بعد امريكا ...هكذا قال ولد المتعة المهم افحج اكثر يالذميم واعانكم الله ياشعب قطر الشقيق ورفع عنكم البلا قريبا
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. نسأل الله العفو والعافية..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه السابق السباق

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