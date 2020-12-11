الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي

Time منذ 23 دقيقة
Views 1634
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي

طلال الغامدي (صدى):
علق محمد سالم لاعب فريق الشباب، على المباراة التي تعادل خلالها فريقه مع الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سالم: "قدمنا مباراة متميزة أمام الاتحاد وكنا الأفضل، تعد نقطة إيجابية على الرغم انها تعتبر خسارة لأننا في ملعبنا".

وقال سالم بشأن قيامه بالتشابك بـ الأيدي مع مدافع الاتحاد أحمد حجازي : "هذا مجرد حماس في الملعب، والأمور طيبة بين الجميع، وبمجرد نهاية المباراة تم نسيان كل شيء".

وأضاف لاعب الشباب:" لقد عانيت كثيرًا عندما لعبت في مركز الظهير لأنني مدافع واللياقة لم تكن في مصلحتي اليوم، ولكن هذا لا يمنع أنني تحت أمر المدرب في أي مكان أراد مني التواجد فيه".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فلان
400 الف فوائد اخذوها علي
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
بندر الحربي
لازم يطبطون لها عشان!!!!!!

أخر الأخبار

نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجوده
نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجوده
Time منذ 34 ثانية Views 1010
بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"
بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"
Time منذ 5 دقائق Views 1325
بالفيديو ..الشيخ العيسى : دشنا هيئة عالمية للحقوقيين وجاري تفعيلها
بالفيديو ..الشيخ العيسى : دشنا هيئة عالمية للحقوقيين وجاري تفعيلها
Time منذ 12 دقيقة Views 1210
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي
Time منذ 23 دقيقة Views 1634
الهلال يعلن تجديد عقد عبدالله عطيف
الهلال يعلن تجديد عقد عبدالله عطيف
Time منذ 28 دقيقة Views 1524
بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة
بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة
Time منذ 51 دقيقة Views 1577
بالفيديو .. طالبة تطلق مبادرة لترجمة قوائم الطعام مجاناً إلى طريقة برايل
بالفيديو .. طالبة تطلق مبادرة لترجمة قوائم الطعام مجاناً إلى طريقة برايل
Time منذ ساعة Views 1484
صورة قديمة لـ"بئر فيصلة" قبل 68 عاما في الرياض
صورة قديمة لـ"بئر فيصلة" قبل 68 عاما في الرياض
Time منذ ساعة Views 1804
تمزح مع صديقتها وصورها ساهر
تمزح مع صديقتها وصورها ساهر
Time منذ ساعة Views 715
هذي والله الورطة
هذي والله الورطة
Time منذ ساعة Views 529