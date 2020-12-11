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بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"

Time منذ 5 دقائق
Views 1314
بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"

ماجد محمد (صدى):
توجه رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، مساء اليوم، إلى غرفة تبديل الملابس من أجل الالتقاء بإدارة ولاعبي فريق الاتحاد، وذلك بعد أن تشابك لاعب الشباب محمد سالم بالأيدي مع مدافع الاتحاد أحمد حجازي، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وكان فريق الشباب قد تعادل أمام فريق الاتحاد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن لاعب الشباب محمد سالم برر تصرفاته مع "أحمد حجازي"بأنه مجرد حماس في الملعب، مؤكداً أن الأمور طيبة بين الجميع.

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أحدث التعليقات

ابو فلان
400 الف فوائد اخذوها علي
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
بندر الحربي
لازم يطبطون لها عشان!!!!!!

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