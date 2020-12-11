بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"

ماجد محمد (صدى):
توجه رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، مساء اليوم، إلى غرفة تبديل الملابس من أجل الالتقاء بإدارة ولاعبي فريق الاتحاد، وذلك بعد أن تشابك لاعب الشباب محمد سالم بالأيدي مع مدافع الاتحاد أحمد حجازي، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم.
وكان فريق الشباب قد تعادل أمام فريق الاتحاد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن لاعب الشباب محمد سالم برر تصرفاته مع "أحمد حجازي"بأنه مجرد حماس في الملعب، مؤكداً أن الأمور طيبة بين الجميع.