الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1577
بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق الهلال مساء اليوم مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ضيفه الوحدة مساء يوم غد الأحد،ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قام الجهاز الفني في بداية المران بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية ، وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو تدريبات تكتيكية وفنية على جزء من الملعب .

شارك جوستافو كويلار في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما لم يكمل اللاعب سيباستيان جيوفينكو المران نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

واختتم رازفان المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فلان
400 الف فوائد اخذوها علي
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
بندر الحربي
لازم يطبطون لها عشان!!!!!!

أخر الأخبار

نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجوده
نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجوده
Time منذ 21 ثانية Views 999
بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"
بالفيديو .. موقف "خالد البلطان" بعد مشاجرة لاعب الشباب مع "أحمد حجازي"
Time منذ 5 دقائق Views 1313
بالفيديو ..الشيخ العيسى : دشنا هيئة عالمية للحقوقيين وجاري تفعيلها
بالفيديو ..الشيخ العيسى : دشنا هيئة عالمية للحقوقيين وجاري تفعيلها
Time منذ 12 دقيقة Views 1207
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي
بالفيديو.. أول تعليق من لاعب الشباب على تشابكه بالأيدي مع حجازي
Time منذ 23 دقيقة Views 1633
الهلال يعلن تجديد عقد عبدالله عطيف
الهلال يعلن تجديد عقد عبدالله عطيف
Time منذ 27 دقيقة Views 1524
بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة
بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة
Time منذ 51 دقيقة Views 1577
بالفيديو .. طالبة تطلق مبادرة لترجمة قوائم الطعام مجاناً إلى طريقة برايل
بالفيديو .. طالبة تطلق مبادرة لترجمة قوائم الطعام مجاناً إلى طريقة برايل
Time منذ ساعة Views 1484
صورة قديمة لـ"بئر فيصلة" قبل 68 عاما في الرياض
صورة قديمة لـ"بئر فيصلة" قبل 68 عاما في الرياض
Time منذ ساعة Views 1804
تمزح مع صديقتها وصورها ساهر
تمزح مع صديقتها وصورها ساهر
Time منذ ساعة Views 714
هذي والله الورطة
هذي والله الورطة
Time منذ ساعة Views 529