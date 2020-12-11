بالصور.. الهلال يتأهب للقاء الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق الهلال مساء اليوم مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ضيفه الوحدة مساء يوم غد الأحد،ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قام الجهاز الفني في بداية المران بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية ، وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو تدريبات تكتيكية وفنية على جزء من الملعب .
شارك جوستافو كويلار في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما لم يكمل اللاعب سيباستيان جيوفينكو المران نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
واختتم رازفان المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.