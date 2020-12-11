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الإرياني : نثمن دور المملكة وندعو اليمنيين لطي صفحة الماضي

Time منذ ساعة
Views 1715
الإرياني : نثمن دور المملكة وندعو اليمنيين لطي صفحة الماضي

الرياض (صدى):
أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالجهود التي تبذلها المملكة لرأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية، والذي توج باتفاق الرياض والشروع في تطبيق آلية تسريع تتفيذه.

وأكد أن ذلك يعد امتداداً لدور المملكة البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف، مضيفا أن الدور الذى قامت به المملكة في مساعدة اليمن وإسناده لتجاوز هذه الازمة، هو محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين.

ودعا كافة اليمنيين لطي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مضيفا أن ذلك يعد طوق النجاة الوحيد لبلاده وشعبه في معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني، واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

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أحدث التعليقات

ابو فلان
400 الف فوائد اخذوها علي
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
Mak
خطا فادح
بندر الحربي
لازم يطبطون لها عشان!!!!!!

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