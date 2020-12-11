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بالفيديو .. قصة مواطنة عانت من المضاعفات الكارثية لـ"الفيلر الدائم"

Time منذ ساعتين
Views 1861
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بالفيديو .. قصة مواطنة عانت من المضاعفات الكارثية لـ"الفيلر الدائم"

علي القحطاني (صدى):
روت إحدى ضحايا الفيلر الدائم، مضاوي العصيمي، معاناتها بعدما اتجهت لوضع الفيلر قبل 10سنوات.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الطبيب حذرها من وجود مضاعفات للفيلر على المدى البعيد لكنها صممت عليه لكونها لم تشاهد على من قاموا بوضع الفيلر الدائم أي أضرار حدثت لهم.

وأضافت أن وجهها أصبح جامد لدرجة أنه كان من الصعب أن يتم إدخال الإبرة به، مشيرة إلى أن أحد الأطباء قال لها أن مضاعفات الفيلر قد تصل إلى الوفاة أو تضرر عيونها أو حدوث تشوهات خلقية.

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أحدث التعليقات

بن صالح
شكلها عيلة واطية
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. انتن ادرى ببعض ..
خالد
بلاه عليكم هذا مقطع تحطونة
زائر
الصورة جمعتهم جميعاً رحمهم الله

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