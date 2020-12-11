الأعداد السابقة للصحيفة

سعد آل مغني يهاجم "السويكت": لا يعلم ولا يدري ومشكلة النصر فيه

Time منذ ساعة
Views 1783
سعد آل مغني يهاجم "السويكت": لا يعلم ولا يدري ومشكلة النصر فيه

طلال الغامدي (صدى):
انتقد عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الحالي، صفوان السويكت في برنامج “كورة”.

وكتب ، عبر حسابه بموقع "تويتر":"أن ملخص لقاء السويكت هو من رئيس نادي إلى متحدث رسمي باسم الرائد والتعاون".

وأكد أن "السويكت" لا يعلم ولا يدري، وأنه انتقد فقط حكم مباراة النصر والاتفاق، متسائلاً عن سبب باقي الهزايم التي طالت النصر.

وأضاف أن رئيس نادي النصر متأثر بما يطرح في الإعلام، كما أنه يحاول إثارة الجماهير بطريقة ضعيفة لن تجلب أي بطولة، وأن مشكلة النصر نابعة منه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بن صالح
شكلها عيلة واطية
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. انتن ادرى ببعض ..
خالد
بلاه عليكم هذا مقطع تحطونة
زائر
الصورة جمعتهم جميعاً رحمهم الله

أخر الأخبار

الإرياني : نثمن دور المملكة وندعو اليمنيين لطي صفحة الماضي
الإرياني : نثمن دور المملكة وندعو اليمنيين لطي صفحة الماضي
Time منذ دقيقة Views 1039
بالصور .. ضبط مستودع مخالف وخضار وصدور دواجن فاسدة في مكة
بالصور .. ضبط مستودع مخالف وخضار وصدور دواجن فاسدة في مكة
Time منذ دقيقتين Views 1074
شاهد.. روضة التنهات تكتسي باللون الأخضر بعد هطول الأمطار
شاهد.. روضة التنهات تكتسي باللون الأخضر بعد هطول الأمطار
Time منذ 9 دقائق Views 1277
الغذاء والدواء توضح أضرار تسخين الطعام في رقائق الألومنيوم
الغذاء والدواء توضح أضرار تسخين الطعام في رقائق الألومنيوم
Time منذ 22 دقيقة Views 1331
النمر : "دخان الحطب يتبع الزين مقولة خاطئة"
النمر : "دخان الحطب يتبع الزين مقولة خاطئة"
Time منذ 33 دقيقة Views 1477
مواطنة تشرح القيادة بأسهل طريقة
مواطنة تشرح القيادة بأسهل طريقة
Time منذ 38 دقيقة Views 415
من حفل تكريم أمين دابو رحمه الله
من حفل تكريم أمين دابو رحمه الله
Time منذ 38 دقيقة Views 333
أهم شيء يمشي الباص
أهم شيء يمشي الباص
Time منذ 39 دقيقة Views 274
4 أعمال لا يجوز لـ"البنك المركزي" القيام بها
4 أعمال لا يجوز لـ"البنك المركزي" القيام بها
Time منذ 50 دقيقة Views 1666
بالفيديو .. صحيح الجاسم : لا يوجد ما يمنع استخدام النصوص الدينية في الشعر
بالفيديو .. صحيح الجاسم : لا يوجد ما يمنع استخدام النصوص الدينية في الشعر
Time منذ 56 دقيقة Views 1437