سعد آل مغني يهاجم "السويكت": لا يعلم ولا يدري ومشكلة النصر فيه

طلال الغامدي (صدى):
انتقد عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الحالي، صفوان السويكت في برنامج “كورة”.
وكتب ، عبر حسابه بموقع "تويتر":"أن ملخص لقاء السويكت هو من رئيس نادي إلى متحدث رسمي باسم الرائد والتعاون".
وأكد أن "السويكت" لا يعلم ولا يدري، وأنه انتقد فقط حكم مباراة النصر والاتفاق، متسائلاً عن سبب باقي الهزايم التي طالت النصر.
وأضاف أن رئيس نادي النصر متأثر بما يطرح في الإعلام، كما أنه يحاول إثارة الجماهير بطريقة ضعيفة لن تجلب أي بطولة، وأن مشكلة النصر نابعة منه.