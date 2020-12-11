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بالفيديو.. الفيصلي يحقق فوز ثمين على الرائد

Time منذ 13 دقيقة
Views 1265
بالفيديو.. الفيصلي يحقق فوز ثمين على الرائد

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق الفيصلي فوزا ثمين على الرائد، حيث فاز بنتيجة "2_0" في المباراة المقامة على ملعب الملك عبدالله الرياضية خلال مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسبب حسين الشويش، لاعب الرائد، في تسجيل هدف الفيصلي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 30، وأضاف جوليرمي أوجوستو الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة

وبهذه النتيجة، يرفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الثلاثاء 21 ديسمبر، بينما يتوقف الرائد عند النقطة العاشرة، ويحل ضيفا على الاتحاد الإثنين 20 ديسمبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
وبعدين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
QLQ
... فوق هام السحب

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