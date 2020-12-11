بالفيديو.. الفيصلي يحقق فوز ثمين على الرائد

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق الفيصلي فوزا ثمين على الرائد، حيث فاز بنتيجة "2_0" في المباراة المقامة على ملعب الملك عبدالله الرياضية خلال مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتسبب حسين الشويش، لاعب الرائد، في تسجيل هدف الفيصلي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 30، وأضاف جوليرمي أوجوستو الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة
وبهذه النتيجة، يرفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الثلاثاء 21 ديسمبر، بينما يتوقف الرائد عند النقطة العاشرة، ويحل ضيفا على الاتحاد الإثنين 20 ديسمبر.