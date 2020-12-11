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اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث تحدد حالة لا يجوز فيها القبض على الحدث

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اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث تحدد حالة لا يجوز فيها القبض على الحدث

الرياض (صدى):
نظمت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الضوابط المتعلقة بالقبض على الأحداث الذين تبدأ أعمارهم من 7 سنوات ولم يتموا 18 عاما.

ونص النظام على أنه "في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم".

أما عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ فيبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.

كما نص النظام على أن يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وعند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.

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أحدث التعليقات

المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
وبعدين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
QLQ
... فوق هام السحب

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